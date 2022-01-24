Комлесхоз Подмосковья возглавит Олег Баженов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новым руководителем Комитета лесного хозяйства Московской области станет Олег Баженов, ранее возглавлявший Госадмтехнадзор региона. Об этом сообщил в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

"Что касается кадровых решений, я также хотел представить Олега Валериевича Баженова хорошо известного. На лесном комплексе, который вы возглавили, у нас, пожалуй, самые заметные три стратегические задачи. Первое - не допустить пожаров, второе - по санитарной вырубке и вообще уходу за лесом, третье - чистота. Также хочу сказать, что у нас большая программа по паркам в лесах", - сказал он.

Как отмечается в Telegram-канале губернатора, Баженов имеет большой опыт военной службы и работы в рядах МЧС. Ранее занимал должность советника губернатора и возглавлял Госадмтехнадзор.