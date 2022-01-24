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Глава Минстроя Ростовской области подал в отставку

Сергей Куц возглавлял министерство строительства, архитектуры и территориального развития с июля 2018 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц подал в отставку. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Сергей Куц, возглавлявший министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области с июля 2018 года, покинул пост по собственному желанию", - говорится в сообщении.

До назначения нового руководителя регионального Минстроя обязанности министра будет исполнять Сергей Вифлянцев, заместитель главы областного министерства.

Куц сменил на должности главы Минстроя Ростовской области Николая Безуглова, которого Кировский суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями. Было установлено, что при строительстве стадиона "Ростов-Арена" крупнозернистый песок заменили на мелкий, что нанесло ущерб бюджету в размере 223 млн рублей.

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