Глава Минстроя Ростовской области подал в отставку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц подал в отставку. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Сергей Куц, возглавлявший министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области с июля 2018 года, покинул пост по собственному желанию", - говорится в сообщении.

До назначения нового руководителя регионального Минстроя обязанности министра будет исполнять Сергей Вифлянцев, заместитель главы областного министерства.

Куц сменил на должности главы Минстроя Ростовской области Николая Безуглова, которого Кировский суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями. Было установлено, что при строительстве стадиона "Ростов-Арена" крупнозернистый песок заменили на мелкий, что нанесло ущерб бюджету в размере 223 млн рублей.