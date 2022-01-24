Джабаров назвал провокацией отправку дополнительных сил НАТО в Восточную Европу

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Решение НАТО направить дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины может быть попыткой спровоцировать Россию на военный конфликт, на что Москва реагировать не будет. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Возможно, они пытаются спровоцировать нас на военный конфликт с Украиной, чего они добиваются уже не первый год. Это провокация чистой воды", - сказал сенатор.

Он напомнил, что совсем недавно все российские официальные представители заявляли, что никаких планов нападения на Украину у России нет. "Вместо того, чтобы готовить ответ, обсудить вопросы безопасности, о которых мы говорили, которые мы предложили рассмотреть, они занимаются бряцанием оружия. Мне кажется, они немного переусердствовали в этом плане, это становится уже неприличным", - отметил Джабаров.

По его словам, реакция со стороны России очень выдержанная. "Мы никогда не поддаемся на такие провокации", - сказал парламентарий. Он также не исключил, что решение НАТО может быть и акцией устрашения, цель которой показать, что они сильны как никогда и готовы к любому противостоянию.

Заявление НАТО о направлении дополнительных сил в Восточную Европу было распространено в понедельник в Брюсселе. В нем говорится, что союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, "укрепляя сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее".