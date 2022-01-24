В Кремле прокомментировали заявления НАТО об увеличении контингента в Восточной Европе

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заявления НАТО об увеличении контингента и стягивание сил и средств на восточный фланг усиливают напряженность в сфере безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента, и стягивание сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет", - сказал представитель Кремля в общении с журналистами в понедельник.

"Я хочу обратить внимание, что все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты [Америки], и за счет той информации, которую они распространяют", - подчеркнул Песков.

По его словам, росту напряженности в сфере безопасности способствует и "информационная истерика", которую запустили в публичном пространстве США и их союзники по блоку.

"Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО, - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. - Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью - имею в виду те самые фейки".

Песков в частности заметил, что несколько дней назад был произведен информационный вброс о том, что Москва якобы эвакуирует сотрудников своего диппредставительства в Киеве. "[Это] был итог [такой] истерики, но в итоге это все свелось к рекомендации Госдепа", - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что активность НАТО у границ России не может игнорироваться российскими военными.

"Подобные действия и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны", - указал представитель Кремля.

При этом вопрос, можно ли считать участие кораблей Балтийского флота в учениях реакцией на переброску сил НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, он предложил адресовать в Министерство обороны. "Все-таки имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться", - подчеркнул Песков.

Рекомендации Госдепа

Накануне Госдеп предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Во внешнеполитическом ведомстве США сообщали, что американские власти рекомендовали своим гражданам не совершать поездки на Украину из-за "повышенной угрозы российских военных действий".

Отмечалось, что посольство США в Киеве продолжит работу, а меры, о которых было объявлено в воскресенье, "никоим образом не уменьшат поддержку" Киева со стороны Вашингтона.