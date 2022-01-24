Песков: Путин принимает меры для обеспечения безопасности РФ на должном уровне

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принимает необходимые меры для того, чтобы безопасность и интересы России и ее граждан были обеспечены на должном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Глава нашего государства как главнокомандующий и как тот человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, он принимает необходимые меры для того, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена, и для того, чтобы наши интересы были обеспечены", - сказал Песков.

"Именно мы стали инициатором переговоров, консультаций [по гарантиям безопасности для РФ] и мы ожидаем, что на этой неделе получим письменные ответы на наши предложения, которые призваны и способствуют тому, чтобы мы в дальнейшем избегали подобных напряженных ситуаций", - добавил он.

По словам представителя Кремля, к сожалению, Россия сейчас живет в "агрессивном окружении". "Мы читаем заявления представителей стран НАТО, абсолютно недружелюбные, в наш адрес. Это та реальность, в которой мы существуем", - заключил Песков.

Россия ждет отдельный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности не только от США, но и от НАТО.

"Да, ждем, потому что это также было обещано, было сформулировано господином [Йенсом] Столтенбергом (генсеком альянса - прим. ТАСС). Он сказал, что такой ответ будет готовиться", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков не стал детально говорить о том, намерена ли Москва публиковать письменные ответы Запада на свои предложения по теме гарантий безопасности. "Я бы предпочел не вдаваться сейчас в такие гипотетические рассуждения. Давайте не будем обсуждать ответ, который еще не получен, - сказал пресс-секретарь российского лидера, говоря о диалоге с Вашингтоном. - Давайте сначала его получим".

То же самое, по его словам, касается и ответа со стороны НАТО. "Все-таки мы предпочитаем сначала его получить", - добавил Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров в Женеве заявил, что было бы правильно предать гласности ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, и что он будет предлагать это сделать госсекретарю США Энтони Блинкену.

При этом, по данным The Washington Post, представители США обратились к российским коллегам с просьбой не публиковать письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы. По данным издания, ответ будет включать американские предложения по вопросам безопасности и демонстрировать заинтересованность США в продолжении диалога с РФ. Документ при этом не будет содержать обещаний об отказе НАТО от политики открытых дверей в вопросе присоединения к альянсу новых стран.