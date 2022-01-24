Путин проведет встречу с губернатором Камчатки

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет встреча президента с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Край чрезвычайно важный, много проблем, но и в то же время много позитивных достижений. Об этом обо всем пойдет речь", - сказал Песков. "Президент продолжает регулярное общение с главами регионов", - продолжил он.

Представитель Кремля добавил, что во второй половине дня у президента также запланирован международный телефонный разговор. В остальном у главы государства будут непубличные мероприятия. Путин в понедельник работает в Кремле.