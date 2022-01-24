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Песков: заявление главкома ВМС ФРГ по Крыму говорит о том, что в ЕС "не все потеряно"

По словам представителя Кремля, "есть подготовленные, серьезные люди, которые могут рассуждать о реальности, пытаясь все-таки понять истинное положение дел"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заявление подавшего в отставку главкома ВМС ФРГ вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха по теме Крыма говорит о том, что в ЕС "не все потеряно" и есть люди, способные рассуждать о реальности. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Безусловно, мы ознакомились [с заявлением]", - сказал Песков. "Это, действительно, заявления не в общенатовском и не в общеевропейском тренде, но заявления, говорящие о том, что не все потеряно и есть подготовленные, серьезные люди, которые могут рассуждать о реальности, пытаясь все-таки понять истинное положение дел", - пояснил представитель Кремля.

Ранее, выступая в индийском Институте оборонных исследований и анализа, Шёнбах выразил мнение, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Также он назвал нонсенсом утверждения о том, что Россия якобы хочет вторгнуться на Украину. Журнал Spiegel сообщал, что эти заявления вызвали раздражение в Минобороны и МИД ФРГ. После этого Шенбах попросил министра обороны Германии Кристине Ламбрехт об отставке. Его заявление опубликовано в субботу на сайте Бундесвера.

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