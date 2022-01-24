Толстой заявил, что делегация РФ покинет сессию ПАСЕ в случае любого ущемления своих прав

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Делегация РФ откажется от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в случае любого ущемления своих прав, заявил в понедельник в своем Telegram-канале глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации", - написал он.

Ранее участники зимней сессии ПАСЕ по инициативе парламентариев от Литвы и Украины оспорили полномочия российской делегации в организации. Толстой отметил, что решение по полномочиям делегации РФ должно быть принято в среду. "Будем надеяться на здравый смысл наших европейских коллег, которые не пойдут на поводу у провокаторов", - добавил он.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что "после возвращения России в 2019 году в ПАСЕ это третья попытка оспорить полномочия нашей делегации". "Две предыдущих - в 2020 и 2021 годах - завершились провалом русофобов в Ассамблее и торжеством здравого смысла - все права российских парламентариев были подтверждены в полном объеме. Надеюсь, что конструктив возобладает и в этот раз", - написал политик в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что в противном случае делегация откажется от работы в ПАСЕ, "позиция эта хорошо известна в Страсбурге". "Мы не приемлем никакой дискриминации, никаких санкций или поражения в правах делегации России", - заявил Слуцкий.