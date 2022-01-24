Песков сообщил, что конкретики о возможной встрече Путина и Эрдогана нет

"Нет, никакой конкретики здесь нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, вступала ли Анкара в контакт с Москвой на предмет организации встречи лидеров перед визитом Эрдогана на Украину.

Ранее президент Турции говорил, что намерен в скором времени побывать на Украине, при этом он не исключал, что может провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным или отправиться с визитом в Москву.

На прошлой неделе официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. Эрдоган в прошлом году неоднократно заявлял о желании участвовать в урегулировании кризиса между Москвой и Киевом. Во время телефонных переговоров в декабре 2021 года Путин указал Эрдогану на то, что Украина продолжает деструктивную линию, цель которой - срыв Минских соглашений.