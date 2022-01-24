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Песков сообщил, что конкретики о возможной встрече Путина и Эрдогана нет

Президент Турции ранее не исключал, что может провести телефонные переговоры с президентом РФ или отправиться с визитом в Москву

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Кремль не имеет конкретных данных о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Нет, никакой конкретики здесь нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, вступала ли Анкара в контакт с Москвой на предмет организации встречи лидеров перед визитом Эрдогана на Украину.

Ранее президент Турции говорил, что намерен в скором времени побывать на Украине, при этом он не исключал, что может провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным или отправиться с визитом в Москву.

На прошлой неделе официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. Эрдоган в прошлом году неоднократно заявлял о желании участвовать в урегулировании кризиса между Москвой и Киевом. Во время телефонных переговоров в декабре 2021 года Путин указал Эрдогану на то, что Украина продолжает деструктивную линию, цель которой - срыв Минских соглашений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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