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Посол России: у Ирландии нет никаких оснований для беспокойства из-за учений в Атлантике

Глава МИД Ирландии Саймон Коувени ранее назвал нежелательными учения ВМФ РФ в Атлантическом океане

ЛОНДОН, 24 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Посол России в Дублине Юрий Филатов заявил, что у властей Ирландии нет никаких оснований для беспокойства по поводу военно-морских учений ВМФ РФ в северо-восточной части Атлантического океана.

"Никакой угрозы для Ирландии это никоим образом не создает, и все это мы довели до наших коллег в МИД Ирландии, которые транслировали свою некую обеспокоенность. Оснований для беспокойства никаких нет", - сказал дипломат в разговоре с корреспондентом ТАСС, комментируя заявления министра иностранных дел Ирландии Саймона Коувени. В понедельник министр сказал, что учения России не нарушают морское международное право, однако в условиях напряженных отношений между Западом и Россией являются нежелательными.

"Вся эта история с военно-морскими учениями в Атлантике крайне раздута", - добавил посол.

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