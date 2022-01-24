Песков назвал фейком "новость" о просьбе Си Цзиньпина к Путину

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает фейком и способом нагнетания напряженности публикации о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы мог попросить главу российского государства Владимира Путина "не нападать на Украину во время Олимпиады".

"Это способ нагнетания напряженности, что реализуется со стороны НАТО и Соединенных Штатов Америки", - сказал представитель Кремля в понедельник журналистам.

Саму публикацию с утверждениями о такой "просьбе" китайского лидера Песков предложил отправить "в фейковую истеричную корзину".

"Наши китайские товарищи уже на это отреагировали тоже", - напомнил представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата в Пекине сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы мог просить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию "информационной спецоперацией" Соединенных Штатов.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что эта публикация - не только клевета, но и попытка очернить зимнюю Олимпиаду в Пекине. Он подчеркнул, что любые попытки бросить вызов китайско-российским отношениям обречены на провал.