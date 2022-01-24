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Отставки и назначения

Путин продлил на год срок гражданской службы замминистра юстиции РФ Алханову

Алханову 20 января исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом пребывания на гражданской службе

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продлил на год срок государственной гражданской службы замминистра юстиции Али Алханову. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 20 января 2023 года заместителю министра юстиции РФ Алханову Али Дадашевичу", - говорится в документе.

20 января Алханову исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом пребывания на гражданской службе. В этот же день было подписано распоряжение президента. Алханов был назначен на должность замминистра юстиции в феврале 2007 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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