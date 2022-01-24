Путин распорядился направить делегацию РФ на сессию Комитета по правам человека в Женеву

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился направить российскую делегацию в Женеву для участия в работе 134-й сессии Комитета по правам человека. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Направить в г. Женеву (Швейцарская Конфедерация) в феврале-марте 2022 г. сроком на пять дней делегацию Российской Федерации во главе со статс-секретарем - заместителем министра юстиции Российской Федерации Логиновым А.В. для участия в работе 134-й сессии Комитета по правам человека", - говорится в распоряжении.

Минюсту в этой связи поручается по согласованию с МИД РФ утвердить состав делегации. Расходы за поездку, согласно документу, должны будут оплатить направляющие своих сотрудников в Женеву органы исполнительной власти и организации.