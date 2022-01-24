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Володин поручил до 14 февраля подготовить вопросы от фракций и комитетов к отчету кабмина

Отчет состоится в весеннюю сессию

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета Думы поручил до 14 февраля подготовить вопросы от фракций и комитетов нижней палаты к отчету правительства, который пройдет в весеннюю сессию. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы в понедельник.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на заседании Совета Госдумы в понедельник поручил до 14 февраля подготовить вопросы от политических фракций и профильных комитетов к отчету правительства РФ, который состоится в весеннюю сессию", - говорится в сообщении.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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