Володин поручил до 14 февраля подготовить вопросы от фракций и комитетов к отчету кабмина

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета Думы поручил до 14 февраля подготовить вопросы от фракций и комитетов нижней палаты к отчету правительства, который пройдет в весеннюю сессию. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы в понедельник.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на заседании Совета Госдумы в понедельник поручил до 14 февраля подготовить вопросы от политических фракций и профильных комитетов к отчету правительства РФ, который состоится в весеннюю сессию", - говорится в сообщении.