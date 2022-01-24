Володин: Дума за февраль подготовит предложения по решению проблемы бродячих животных

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Совет Думы принял решение в течение февраля проработать вопрос об изменении законодательства с целью урегулирования проблемы нападения безнадзорных животных на людей. Об этом в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Совет Думы поручил подготовить изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей", - сообщил Володин.

Так, по его словам, депутаты приняли решение "в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства".

"Речь идет о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов", - отметил Володин.

По его словам, выработкой предложений займется рабочая группа во главе с первым замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым.

Об инциденте в Забайкалье

В субботу стало известно, что в селе Домна Забайкальского края из-за нападения бездомных собак погибла семилетняя девочка, возбуждено уголовное дело. Губернатор края Александр Осипов на встрече с жителями заявил, что обратится в Госдуму и правительство РФ с просьбой изменить федеральный закон об ответственном обращении с животными.

Вячеслав Володин, комментируя происшествие в Забайкалье, отметил, что считает необходимым ввести ответственность для местных чиновников, в чьи полномочия входит урегулирование ситуации с безнадзорными животными.