Слуцкий назвал нового главу ПАСЕ опытным политиком с объективным взглядом на работу

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Нидерландский сенатор Тини Кокс, избранный председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на ближайший год, придерживается объективных взглядов, российскую делегацию с ним связывают конструктивные отношения. Об этом в понедельник журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Российская делегация поддержала кандидатуру Тини Кокса на пост председателя ПАСЕ. Он опытнейший политик с объективными взглядами на работу в ассамблее", - сказал депутат.

Слуцкий напомнил, что Кокс "много лет является лидером политической группы "Объединенные левые", российскую делегация с ним связывали конструктивные отношения.

"Тини Кокс неоднократно бывал в России с визитами по линии ПАСЕ, в том числе в составе наблюдательных миссий на выборах различного уровня, и на деле знаком с российскими реалиями. Поздравляем нового председателя", - резюмировал глава комитета.

В ходе январской сессии ПАСЕ в понедельник за Кокса проголосовали 164 депутата ассамблеи. Его единственная соперница на этих выборах - глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева - получила только 80 голосов.