Эксперт назвал заявления Запада о вывозе дипломатов из Киева частью пропаганды против РФ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Страны Запада, в частности США и Великобритания, заявляют о вывозе своих дипломатов из Киева в рамках развязанной против России пропагандистской войны, направленной на нагнетание напряженности в Европе. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил в понедельник президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин.

По его словам, эти заявления могут и не быть подкреплены конкретными действиями. "Я не уверен, что это действительно так (Запад массово вывозит дипломатов с Украины - прим. ТАСС). Может, одна-две семьи уедут в отпуск", - указал эксперт.

Подобные заявления, по его мнению, "используются для нагнетания напряженности между Россией и НАТО и в отношениях России и англосаксонских стран". "Это политика нагнетания напряженности вслед за массивной пропагандисткой войной против России", - подчеркнул аналитик.

Кроме того, все происходит на фоне объявленных НАТО намерений усилить свое присутствие на восточных рубежах и переговоров по гарантиям безопасности. "Это сигналы для внутренней политики Украины, для украинской элиты и для нагнетания напряженности и конфронтационных тенденций в Европе", - указал Дынкин.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ранее британский МИД сообщил, что некоторые сотрудники на Украине уезжают из страны в ответ на якобы растущую угрозу со стороны РФ. По той же причине Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это некоторым сотрудникам дипломатического представительства.