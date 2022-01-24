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Пандемия COVID-19
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Президент Кубы поблагодарил Путина за гуманитарную помощь стране в борьбе с пандемией

Как сообщили в Кремле, в ходе телефонного разговора лидеры также обсудили вопросы координации действий Москвы и Гаваны на международной арене
Президент Кубы Мигель Диас-Канель EPA-EFE/OMARA GARCIA
Описание
Президент Кубы Мигель Диас-Канель
© EPA-EFE/OMARA GARCIA

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за оказываемую стране гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с пандемией. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Президент Кубы поблагодарил за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - добавили в Кремле.

Согласно сообщению, президенты также обсудили вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания.

Путин и Диас-Канель в целом подтвердили настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений и условились об активизации контактов на различных уровнях, заключили в Кремле.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКубаРоссияДиас-Канель, МигельПандемия COVID-19
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