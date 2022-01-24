В Москве началось формирование нового состава Общественной палаты столицы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Порядок формирования шестого созыва Общественной палаты (ОП) Москвы, который будет работать следующие три года, опубликован на сайте столичного парламента. Об этом сообщил ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Мосгордума принимает непосредственное участие в процедуре формирования Общественной палаты Москвы, состоящей из 45 человек. Депутаты утверждают 15 членов по представлению зарегистрированных на территории Москвы некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений, 15 кандидатов утверждает мэр Москвы по представлению зарегистрированных на территории города структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Утвержденные мэром и Мосгордумой 30 членов ОП определят оставшиеся 15 кандидатур", - пояснил Шапошников.

Как уточняется на сайте столичного парламента, в срок не позднее 25 календарных дней со дня размещения Мосгордумой на своем официальном сайте информации о начале процедуры формирования Общественной палаты нового состава коллегиальный орган управления некоммерческой организации, а при его отсутствии иной орган, обладающий соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставом некоммерческой организации, принимает решение о выдвижении кандидата в члены ОП в соответствии со статьей 6 закона города Москвы №34 и представляет заявление о выдвижении кандидата в члены палаты и прилагаемые к нему документы в уполномоченный орган исполнительной власти столицы в области взаимодействия с общественными и иными негосударственными некоммерческими организациями. Уполномоченным органом является комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.

"В составе Общественной палаты Москвы всегда лучшие представители нашего города - инициативные, принципиальные, яркие, ответственные. Уверен, новый созыв продолжит все лучшие традиции своих предшественников. Это авторитетный институт гражданского общества, который обеспечивает эффективное взаимодействие москвичей с властью и открытая площадка для конструктивного диалога, разных мнений и позиций", - заключил Шапошников.