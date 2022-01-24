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Постпред РФ: прямые переговоры Ирана и США по ядерной сделке могут быть полезны

ВЕНА, 24 января. /ТАСС/. Прямые переговоры Ирана и США на продвинутом этапе работы в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут принести пользу. С таким заявлением выступил в понедельник возглавляющий российскую делегацию на венских переговорах, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Да, прямые переговоры [Ирана и США] на продвинутом этапе венских переговоров могут быть полезны", - написал Ульянов в "Твиттере", комментируя сообщение с заявлением главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна о том, что Тегеран может пойти на прямые переговоры с Вашингтоном, если это потребуется для достижения хорошего соглашения по ядерной сделке.

Теги
СШАИранРоссияУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
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