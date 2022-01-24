В Госдуме пояснили, что проект обращения по ДНР и ЛНР сначала обсудят фракции

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Проект обращения Госдумы к президенту РФ о признании независимости ДНР и ЛНР, внесенный депутатами КПРФ, сейчас обсуждается во фракциях, на рассмотрение Совета Думы он поступит в феврале. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

"Сейчас проект находится у меня в комитете, идут консультации с фракциями. Мы это заявление разослали по фракциям, они должны дать свое заключение", - сказал депутат, заметив, в частности, что заключение должно быть скоро получено от фракции "Справедливая Россия - За правду".

Калашников пояснил, что потом по процедуре проект будет рассмотрен на заседании комитета. "Только потом на Совет Думы выносится. На Совете Думы оно будет где-то в начале февраля, после региональной недели", - резюмировал он.

Депутаты фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание" ДНР и ЛНР.