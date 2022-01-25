Посол: КНР проявляет понимание позиции РФ в переговорах с США о гарантиях безопасности

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Китай проявляет полное и адекватное понимание позиции России на переговорах с США о гарантиях безопасности. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Он отметил, что переговоры только начались. "Они никоим образом, ни в какой мере не затрагивают Китай. Китай здесь вообще ни при чем. Тем не менее это, конечно, крупное событие международной жизни. И наши китайские друзья внимательно следят за тем, как они [переговоры] развиваются", - сказал дипломат.

Денисов добавил, что в настоящее время в переговорах между Россией и США нет "скрытой повестки" и российская сторона информирует Китай о ходе консультаций. "Наши китайские партнеры проявляют полное и адекватное понимание позиции РФ", - сказал посол.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.