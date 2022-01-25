Посол РФ заявил, что отношения России и Китая делают невозможным союз против третьих стран

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Принципы развития отношений РФ и КНР делают невозможным создание ими малого союза против третьих стран. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

"Малые союзы создаются по принципу "давайте дружить против кого-то". Я уже говорил о том, что отношения России и Китая в принципе не предполагают, делают невозможным принцип "давайте будем дружить против кого-то третьего". Так что здесь о союзе такого рода в принципе не может быть и речи", - сказал дипломат.

По его словам, подобные малые союзы являются "путем в никуда". Как отметил Денисов, ярким примером негативного воздействия таких международных форматов на региональную обстановку является AUKUS.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября 2021 года объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых встанут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.