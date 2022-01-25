Путин: российско-арабский деловой совет много сделал для налаживания выгодных контактов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIII заседания Российско-арабского делового совета (РАДС), которое запланировано на 25 и 26 января и проходит в рамках международной выставки "Экспо-2020" в Дубае.

"Деловой совет проводит полезную работу по обеспечению прямого, содержательного диалога и практической кооперации между бизнес-сообществами России и государств обширного региона Ближнего Востока и Северной Африки. За годы своего существования РАДС многое сделал для налаживания взаимовыгодных деловых контактов, развития и диверсификации торговых и инвестиционных обменов, а также для разработки и реализации перспективных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и коммуникаций", - говорится в приветствии, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

Как отметил президент, в ходе заседания совета предпринимателям и руководителям крупных государственных корпораций "предстоит рассмотреть актуальные вопросы экономического сотрудничества, определить наиболее востребованные формы и направления работы".

"Уверен, что вы проведете содержательные, конструктивные дискуссии, выдвинете идеи и инициативы, которые послужат дальнейшему укреплению партнерских связей между нашими странами и народами", - добавил Путин, пожелав участникам успехов.

17 июля 2002 года в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП РФ) и Генеральным союзом торговых, промышленных и сельскохозяйственных палат арабских стран (Генсоюз ТПСПАС). Документ предусматривал создание Российско-арабского делового совета. Цель деятельности - укрепление исторических связей и реализация широких возможностей развития торгово-экономических отношений между Россией и арабскими странами. Для рассмотрения актуальных вопросов российско-арабских торгово-экономических отношений предусматривается регулярное проведение совместных заседаний российской и арабской частей поочередно в России и арабских странах.