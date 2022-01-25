Экс-генсек ОДКБ: миссия в Казахстане доказала востребованность коллективных механизмов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Миротворческая миссия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердила востребованность коллективных механизмов. Об этом заявил во вторник экс-генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа на пресс-конференции, посвященной миротворческим операциям ОДКБ.

"Однозначно подтверждена этими действиями (миссией в Казахстане - прим. ТАСС) востребованность всех коллективных механизмов, существующих в сфере безопасности в рамках ОДКБ, - сказал он. - Глубоко убежден, что нестабильность в Казахстане повлекла бы нестабильность в Центрально-Азиатском регионе, а если учитывать нестабильный Афганистан, спящие террористические ячейки в Центрально-Азиатском регионе, то это бы имело очень серьезные последствия для безопасности не только государств Центрально-Азиатского региона, но и для Китая и РФ".

По словам Бордюжи, эти коллективные механизмы - двусторонние группировки коллективной силы оперативного реагирования, коллективная деятельность в области информационной безопасности, в области миграционной политики - "должны развиваться, должны быть более совершенны, больше отвечать сегодняшнему дню".

Экс-генсек подчеркнул, что интеграция будет только нарастать, напомнив, что на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, который прошел сразу после ввода миротворческих сил в Казахстан, практически все президенты говорили о необходимости совершенствовать коллективный потенциал. "Нужно совершенствовать порядок принятия решений, экипировку, вооружение тех или иных сил - все говорили о необходимости углубления интеграционных связей и повышения уровня интеграции", - указал он.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.