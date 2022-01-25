Комиссия СФ фиксирует попытки вмешательства извне в подготовку закона о власти в регионах

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ фиксирует агрессивные попытки внешнего вмешательства в законодательную деятельность России, в том числе в подготовку закона об организации публичной власти субъектов РФ. Об этом заявил во вторник глава комиссии Андрей Климов.

"Мы также фиксируем очень серьезные и активные, агрессивные попытки вмешиваться в нашу законодательную деятельность. Сейчас мы видим попытку влезть в подготовку закона об организации публичной власти субъектов РФ. Здесь тоже подключаются и традиционные акторы, и вновь рекрутированные казачки, которые сейчас пытаются критиковать эти положения, вытекающие из обновленного текста Конституции РФ", - сказал он на совместном заседании комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК и временной комиссии Совфеда.

Глава временной комиссии СФ подчеркнул, что российские власти практически в ежедневном режиме занимаются вопросами защиты госсуверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела, общественная дискуссия по этому вопросу идет сложно. "Наши оппоненты маскируют все свои основные замыслы под инициативы гражданского общества. Они выпускают вперед себя фейковые организации гражданского общества, которые пытаются узурпировать право говорить от имени граждан России, от имени нашего гражданского общества. Мы видим эту тенденцию, она не может нас не тревожить. Мы очень рассчитываем, что во взаимодействии с Общественной палатой сможем ситуацию изменить таким образом, чтобы у нас было налажено взаимодействие между основными реальными институтами гражданского общества и органами госвласти, которые по своему положению обязаны заниматься вопросами защиты государственного суверенитета", - сказал Климов.

Он обратил внимание, что информационно-телекоммуникационные технологии являются полем, на котором происходит основная часть попыток вмешиваться в суверенные дела РФ. "Понятно, что есть попытки и военно-технического характера, есть попытки дипломатического давления. <...> Но что касается коммуникаций с нашим обществом, то они во многом перехватываются теми или иными цифровыми платформами при помощи тех или иных методов информационной войны на новой технической основе", - сказал парламентарий.