Тамбовская прокуратура признала законным переход экс-губернатора Никитина в Совфед

ТАМБОВ, 25 января. /ТАСС/. Прокуратура Тамбовской области не выявила нарушений в действиях избирательной комиссии региона, тем самым признав законным переход бывшего губернатора региона Александра Никитина в Совет Федерации. Об этом ТАСС сообщила представитель надзорного органа Ирина Сморокова.

Как сообщалось, в декабре Генпрокуратура поручила своему тамбовскому подразделению провести проверку законности наделения бывшего губернатора региона Александра Никитина мандатом депутата областной думы, что в последующем позволило ему получить кресло сенатора в Совете Федерации. Проверка была инициирована по обращению депутата от КПРФ Тамбовской городской думы Артема Александрова, который считает, что Никитин незаконно получил депутатский мандат, от которого сам же отказался.

"Прокуратура завершила проведение проверки по обращению заявителя, никаких нарушений не выявлено, все законно", - сообщила собеседница агентства.

На минувших сентябрьских выборах в облдуму Никитин возглавлял региональный список партии "Единая Россия". 23 сентября он отказался от мандата депутата облдумы, который перешел в пользу Олега Иванова, на тот момент занимающего пост первого вице-губернатора, руководителя аппарата главы администрации Тамбовской области.

4 октября Никитин, возглавлявший регион почти шесть лет, ушел в отставку. Сразу после этого избирком Тамбовской области аннулировал свое решение о передаче мандата Иванову, сославшись на техническую ошибку. Сообщалось, что сам Никитин якобы не подписывал заявление на передачу мандата, а на документе, подготовленном помощником, стоит факсимиле. Возврат мандата обеспечил бывшему главе региона возможность выдвижения его кандидатуры в Совет Федерации. 7 октября решением облдумы Никитин был наделен полномочиями сенатора от законодательной власти региона.