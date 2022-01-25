Песков заявил, что разговор Путина с Макроном состоится до конца недели

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Телефонные переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона по ситуации вокруг Украины пройдут до конца недели, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"До конца этой недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, когда может пройти беседа лидеров на эту тему.

Говоря о том, могут ли президенты помимо ситуации вокруг Украины обсудить еще и тему возможного проведения саммита в "нормандском формате", Песков напомнил, что в Париже скоро пройдет встреча политсоветников. "Давайте дождемся результатов их встречи, и они сами расскажут о перспективах продолжения контактов на различных уровнях", - предложил он.

В среду в Париже состоятся переговоры политсоветников "нормандского формата" (Франция, Германия, РФ и Украина). Российскую делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Макрон в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.