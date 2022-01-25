Кремль обеспокоен действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Кремль с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что происходит и информационно, и де-факто со стороны США, нагнетание напряженности, здесь ничего не меняется. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США", - сказал Песков.

При этом, комментируя заявления Пентагона о готовности отправить в Европу 8,5 тыс. военных, Песков сказал, что это никак не влияет на ход переговоров по гарантиям безопасности.

"На ход переговоров это не влияет. Переговоры в нынешней стадии завершены. И перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый пресловутый текст (письменный ответ США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе - прим. ТАСС). Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе", - заявил представитель Кремля.

Дальнейшая позиция Москвы будет определена на основе концептуальных установок президента РФ Владимира Путина после ответа американской стороны на российские предложения по гарантиям безопасности, добавил Песков.

"Пока не хочу ничего формулировать, да и нет смысла, до того, как мы получили ответ. Давайте мы сначала получим ответ. Он будет проанализирован, тогда будет сформулирована позиция на основе концептуальных установок главы государства", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о раздающихся в США заявлениях о невозможности пересмотра политики приема новых членов в НАТО.