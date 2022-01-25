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Песков прокомментировал слова Кадырова про Украину

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что внешнюю политику страны формулирует глава государства
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова про Украину, подчеркнул, что внешнюю политику страны формулирует глава российского государства.

"Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Это право закреплено в конституции у каждого гражданина РФ определенного возраста, не имеющего на этот счет каких-либо законных ограничений. Но в целом, хочу напомнить, что основы внешней политики России формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - заявил Песков.

Ранее в прямом эфире в Instagram председателя парламента Чечни Магомеда Даудова Кадыров заявил, что на месте президента России он "давно забрал бы Украину", направил бы туда войска и "навел порядок".​​​​​​

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Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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