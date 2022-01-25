{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: Путин и президент Кубы не обсуждали размещение военных баз и усиление ВТС

Пресс-секретарь президента отметил, что "отношения между РФ и Кубой имеют глубокие традиции"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель не обсуждали в телефонном разговоре вопрос усиления военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран и размещения военных баз. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, стоит ли понимать, что за формулировкой сообщения пресс-службы президента РФ об обсуждении вопросов "дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания" стоят темы углубления ВТС и размещения российских военных баз.

Песков отметил, что "отношения между РФ и Кубой имеют глубокие традиции". "Они наполнены конкретным содержанием, и, действительно, синхронизация позиций по международным и региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес, чрезвычайно важна. И именно об этом вчера говорили руководители двух стран", - резюмировал пресс-секретарь.

Пресс-служба Кремля в понедельник проинформировала о телефонном разговоре Путина и Диас-Канеля. "Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Президент Кубы поблагодарил за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией. Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания", - говорилось в сообщении. Также отмечалось, что в разговоре лидеров "подтвержден настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений, условлено об активизации контактов на различных уровнях".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКубаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Кремль обеспокоен действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины
Комментируя заявления Пентагона о готовности отправить в Европу 8,5 тыс. военных, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это никак не влияет на ход переговоров по гарантиям безопасности
Кремль обеспокоен действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины
Читать полностью