Песков: Путин и президент Кубы не обсуждали размещение военных баз и усиление ВТС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель не обсуждали в телефонном разговоре вопрос усиления военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран и размещения военных баз. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, стоит ли понимать, что за формулировкой сообщения пресс-службы президента РФ об обсуждении вопросов "дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания" стоят темы углубления ВТС и размещения российских военных баз.

Песков отметил, что "отношения между РФ и Кубой имеют глубокие традиции". "Они наполнены конкретным содержанием, и, действительно, синхронизация позиций по международным и региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес, чрезвычайно важна. И именно об этом вчера говорили руководители двух стран", - резюмировал пресс-секретарь.

Пресс-служба Кремля в понедельник проинформировала о телефонном разговоре Путина и Диас-Канеля. "Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Президент Кубы поблагодарил за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией. Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания", - говорилось в сообщении. Также отмечалось, что в разговоре лидеров "подтвержден настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений, условлено об активизации контактов на различных уровнях".