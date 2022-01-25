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Песков: Козак на встрече в Париже обозначит озабоченности России по ситуации в Донбассе

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Кремль не сомневается, что заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на встрече в Париже с политическими советниками "нормандского формата" доведет до них озабоченности России по положению дел на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос по ситуации на линии соприкосновения.

"Сегодня политсоветники собираются, о чем мы уже говорили. У них будет возможность в том числе и затронуть положение на линии соприкосновения. Не сомневаюсь, что коллега Козак доведет наши озабоченности до сведения своих собеседников по "нормандской четверке", - сказал Песков.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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