Песков: Козак на встрече в Париже обозначит озабоченности России по ситуации в Донбассе

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Кремль не сомневается, что заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на встрече в Париже с политическими советниками "нормандского формата" доведет до них озабоченности России по положению дел на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос по ситуации на линии соприкосновения.

"Сегодня политсоветники собираются, о чем мы уже говорили. У них будет возможность в том числе и затронуть положение на линии соприкосновения. Не сомневаюсь, что коллега Козак доведет наши озабоченности до сведения своих собеседников по "нормандской четверке", - сказал Песков.