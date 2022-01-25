Захарова напомнила Псаки слова американских чиновников о выводе войск США из Афганистана

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила во вторник пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки о заявлениях американских политиков и военных по ситуации с выводом войск США из Афганистана, который они охарактеризовали как провал. Так дипломат прокомментировала слова Псаки, которая назвала "российской пропагандой" заявления о том, что вывод президентом США Джо Байденом войск из Афганистана оказался полной катастрофой.

"Dear Jen, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли оценил уход американских войск из Афганистана как "стратегический провал". Мы записываем его в "российскую пропаганду", - написала Захарова в Telegram-канале. - Как и Майка Роджерса, члена комитета Палаты представителей Конгресса США по делам ВС, который заявил, что те события являются следствием исторического провала президента Байдена".

Официальный представитель МИД РФ напомнила и о высказывании бывшего координатора американских операций в Афганистане генерала Дугласа Льюта, "который выразил уверенность в том, что вывод войск США "является провалом" и нет никакого оправдания тому, что произошло в августе 2021 года".

"Заявил он это в эфире Deutsche Welle в программе "Зона конфликта" Тима Себастьяна, которого мы тогда тоже записываем в ряды "российской пропаганды". Как и десятки тысяч американских экспертов, которые охарактеризовали события августа 2021 года как колоссальный провал Вашингтона", - добавила она.