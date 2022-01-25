Парламент Крыма намерен разрешить главе региона занимать пост более двух сроков подряд

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Власти Крыма намерены в 2022 году внести поправки в конституцию региона, позволяющие занимать должность главы республики более двух сроков подряд, сообщил во вторник на заседании президиума Госсовета Крыма председатель парламента Владимир Константинов.

"С момента принятия конституции Республики Крым прошло восемь лет. За это время накопилась необходимость внесения изменений в главный закон республики определенных поправок. Среди базовых поправок, которые будут внесены в конституцию Республики Крым, можно выделить такие как исключение ограничения по замещению должности главы Республики Крым одним лицом более двух сроков подряд", - сказал Константинов.

Также поправками предлагается ужесточить требования, предъявляемые к кандидату на должность главы Крыма, в части запрета иметь гражданство иностранного государства, дополнить положениями об участии органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления. Исключить процедуру согласования кандидатуры прокурора Крыма с главой и Государственным советом республики.

Парламент Крыма, по словам Константинова, также намерен рассмотреть поправки в республиканское избирательное законодательство. "Речь - об изменении пропорции между количеством одномандатных избирательных округов и количеством депутатских мандатов, которые распределяются по итогам голосования по многомандатному избирательному округу, или, как мы привыкли говорить, по партийным спискам в соотношении 50/25. Анализируя общественно-политическое состояние крымского общества, мы пришли к выводу о необходимости корректировки этой пропорции в сторону увеличения числа депутатов-мажоритарщиков. Это позволит жестче "привязать" народных избранников к их избирателям, к конкретному региону, его проблемам и нуждам, повысит интенсивность общения с избирателями как кандидатов в депутаты - в ходе избирательной кампании, так и избранных депутатов", - добавил Константинов.

Он пояснил, что "новая избирательная система позволит создать дополнительный канал взаимодействия Госсовета с местными органами власти, поскольку каждый город и район республики получит в законодательном органе своего конкретного представителя". "Одним словом, наш замысел сводится к тому, чтобы еще сильнее повысить уровень коммуникации республиканского парламента с крымчанами", - отметил спикер Госсовета региона.