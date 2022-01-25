Главы МИД России и Бангладеш поздравили друг с друга с 50-летием дипотношений

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен обменялись во вторник поздравительными посланиями по случаю 50-летия установления дипломатических сообщений, говорится в сообщении МИД РФ.

"По случаю юбилея президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина обменялись посланиями, в которых отметили конструктивный характер двустороннего сотрудничества в различных областях и подтвердили общий настрой на его дальнейшее наращивание", - указали в дипведомстве.

В МИД отметили, что Хасина с особой благодарностью упомянула о поддержке, оказанной Россией бангладешцам в первые годы независимости их страны.

Дипломатические отношения между СССР и Бангладеш были установлены 25 января 1972 года. 29 декабря 1991 года Российская Федерация признана правопреемницей СССР.