В МИД РФ выразили обеспокоенность сообщениями об эскалации в Йемене

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Москва обеспокоена эскалацией ситуации в Йемене и вокруг него и призывает все вовлеченные в конфликт силы воздерживаться от действий, которые могут привести к новым жертвам среди населения и деградации гуманитарной ситуации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В Москве обеспокоены сообщениями об эскалации ситуации в Йемене и вокруг него", - сообщили в дипведомстве. - Призываем вовлеченные в конфликт силы воздерживаться от любых действий, которые могут привести к новым жертвам среди населения и деградации гуманитарной ситуации. Исходим из того, что обмен ударами и связанные с этим нарушения международного гуманитарного права являются прямым следствием продолжающегося уже почти семь лет острого военно-политического кризиса в Йемене, новая эскалация которого создает реальную угрозу для региональной безопасности"

В министерстве отметили, что, по поступающим данным, с 20 по 22 января были нанесены массированные удары с воздуха по военным и гражданским объектам на подконтрольных движению "Ансар Аллах" (хуситы) территориях. 21 января в провинции Саада была полностью разрушена тюрьма. В результате, по предварительной информации, погибло 87 человек и 220 ранены. В провинции Ходейда уничтожен телекоммуникационный центр и поврежден подводный кабель, что привело к отключению интернета на большей части территории Йемена, информировали в МИД РФ.

В свою очередь хуситы в ночь на 24 января обстреляли баллистическими ракетами авиабазу Ад-Дафра в ОАЭ и промышленный район в провинции Джизан Саудовской Аравии. "При этом выступили с угрозой, что авиаудары по соседним странам будут продолжены "до прекращения агрессии против Йемена", - информировали в министерстве.

Как отметили на Смоленской площади, в Москве твердо убеждены, что снижению уровня конфронтации и решению многочисленных проблем, с которыми сегодня сталкивается Йемен и которые в значительной мере ощущают на себе расположенные рядом с ним государства, способствовал бы запуск инклюзивного межйеменского переговорного процесса под эгидой ООН. "Намерены активно поддерживать соответствующие усилия спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Ханса Грундберга", - указали в МИД РФ.