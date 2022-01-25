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Дума приняла в I чтении законопроект о местном самоуправлении

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ), которым вводится одноуровневая система организации самоуправления на местах, устанавливаются полномочия муниципалитетов, а также усиливается ответственность глав муниципальных образований.

Законопроектом предусмотрено закрепление полномочий органов местного самоуправления с целью избежать несогласованность в работе муниципалитетов и региональных властей. Вводится одноуровневая система муниципальной власти - местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения.

Законопроектом предлагается единственный способ формирования представительного органа муниципального образования - муниципальные выборы. Глава муниципального образования избирается на выборах либо представительным органом этого образования как из состава депутатов, так и из числа кандидатов, предложенных главой региона. При этом руководитель субъекта РФ сможет отправить главу муниципального образования в отставку за систематическое недостижение показателей эффективности.

Совет законодателей соберет мнения регионов по доработке проекта о местном самоуправлении
По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, законопроект подразумевает, что все решения, связанные с организацией местного самоуправления, "будут обеспечиваться через участие граждан"
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