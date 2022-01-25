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В СФ заявили, что Европа не сможет получать нефть и газ из России при отключении от SWIFT

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Страны Европы не смогут получать нефть, газ и металлы из России в случае отключения РФ от международной банковской системы SWIFT, заявил ТАСС во вторник вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство страны обсуждает с Соединенными Штатами возможность отключения России от SWIFT в случае якобы возможного вторжения российских войск на Украину.

"SWIFT - это система расчетов, это сервис. Поэтому если отключить Россию от SWIFT, то мы не будем получать [иностранную] валюту, но покупатели, страны Европы в первую очередь, не будут получать наши товары - нефть, газ, металлы и прочие важные составляющие их импорта. Нужно ли это им? Не уверен", - сказал Журавлев.

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РоссияЖуравлев, Николай Андреевич
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