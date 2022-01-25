Слуцкий заявил, что у США "не получится заболтать" российские предложения по безопасности

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия ждет ответа от США по всем пунктам предложений о гарантиях безопасности, замять эту тему заверениями о готовности Вашингтона реагировать на обеспокоенность Москвы не получится. Это подчеркнул во вторник в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе пресс-брифинга заявил, что власти США исходят из того, что любые шаги, касающиеся предложений Москвы относительно европейской безопасности, должны осуществляться на двусторонней основе, Вашингтон не намерен идти в этом вопросе на уступки. Позже Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя ЕС сообщил, что Соединенные Штаты намерены в ответ на российские предложения обозначить области, в которых они могут отреагировать на обеспокоенность РФ.

"Неужели на Западе рассчитывают, что подачками "с барского плеча" в виде "реагирования" на обеспокоенности России можно снять все поставленные вопросы по гарантиям безопасности? Сами по себе российские предложения были сделаны комплексно, и ответа мы все так же ждем по всем пунктам", - отметил Слуцкий.

Депутат заметил, заявления западных представителей "об очередных "беспрецедентных" пакетах санкций, о новых партиях вооружений для Украины, об отправке дополнительных сил НАТО в Восточную Европу" звучат каждый день, при этом в Вашингтоне и Брюсселе пытаются оправдать это "мифическим готовящимся вторжением России".

"Заболтать или похоронить таким образом российские инициативы не получится. Наши делегации на переговорах в Женеве и Вене четко обозначали, что мы ждем конкретной реакции, а не бесконечных разговоров про некие обеспокоенности, сопровождающихся угрозами санкций и намерениями по усилению военного присутствия НАТО вблизи российских границ", - заключил Слуцкий.