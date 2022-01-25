Зампостпреда РФ заявил, что западные страны потакают украинским провокациям

ООН, 25 января. /ТАСС/. Западные страны под предлогом мнимой угрозы со стороны России продолжают накачивать Украину оружием и потакать ее провокациям, что приведет к смертям среди гражданского населения на востоке этой страны. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Совета Безопасности организации.

"Сейчас на фоне искусственно нагнетаемой, мнимой угрозы, якобы исходящей со стороны России, западные страны продолжают накачивать Украину оружием, поставляют и своих военных советников, в целом потакают украинским провокациям вместо того, чтобы заставить их выполнять утвержденные Советом Безопасности ООН минские договоренности, - сказал дипломат. - А это значит, что на востоке Украины будут продолжать гибнуть дети, старики, женщины, против которых киевские власти уже который год ведут необъявленную войну".