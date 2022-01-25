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Турчак поддержал переизбрание Мухаметшина секретарем "Единой России" в Татарстане

Фарид Мухаметшин занимает пост секретаря регионального отделения партии с 2003 года

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин переизбран секретарем регионального отделения "Единой России". Его кандидатуру во вторник поддержал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на XXXIV региональной конференции татарстанского отделения партии.

"Формирование умелой, активной, рабочей команды - это залог развития на ближайшие годы. Важно сформировать не просто команду достойных, отобрать их сегодня, проголосовать за них. Надо мыслить стратегически и думать, какие компетенции на сегодня важны для поступательного развития регионального отделения с учетом того, что мы с вами уже вступили в большой электоральный цикл 2024-2026 годов", - сказал Турчак.

В частности, Турчак рекомендовал поддержать кандидатуру Фарида Мухаметшина на должность секретаря татарстанского отделения партии.

В качестве альтернативы был выдвинут руководитель Зеленодольского местного отделения партии Михаил Афанасьев. Конференция "Единой России" поддержала кандадитуру Фарида Мухаметшина большинством голосов.

Мухаметшин является секретарем татарстанского регионального отделения "Единая Россия" с 2003 года.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияТатарстанМухаметшин, Фарит Мубаракшевич
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