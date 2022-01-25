Северная Осетия и Иран разработают дорожную карту по сотрудничеству в экономике и культуре

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 января. /ТАСС/. Дорожная карта будет разработана представителями Ирана и Северной Осетии по экономическому и культурному сотрудничеству. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии по итогам встречи руководителя республики Сергея Меняйло с послом Ирана в РФ Каземом Джалали.

"Казем Джалали предложил Сергею Меняйло рассмотреть возможность создания рабочей группы, в которую войдут представители посольства Исламской Республики Иран и правительства Северной Осетии. Группа займется составлением дорожной карты по дальнейшему развитию связей между Ираном и Северной Осетией", - говорится в сообщении.

Посол высказал инициативу об организации взаимных бизнес-миссий и проведении экономической выставки во Владикавказе.

Глава Северной Осетии отметил значимость общих проектов и выразил уверенность в необходимости дальнейшего укрепления отношений. "Я только за переход к практическим шагам. Мы готовы поддержать ваше предложение. В ближайшее время совместно разработаем дорожную карту, которая будет способствовать укреплению экономических и культурных связей. Готов оказывать всемерное содействие. Уверен, ускоренными темпами мы продвинем вперед наши планы", - сказал Меняйло.

Посол напомнил о встрече президентов Ирана и России, на котором лидеры стран отметили необходимость развития экономических связей. "И естественно, что в данном плане развитию межрегионального сотрудничества будет уделено особое внимание. Я также думаю, что в этом вопросе Северная Осетия, конечно, будет занимать важное место. Республика находится в стратегическом месте и бесспорно может считаться неким хабом для развития экономических связей. Мы готовы подробно обсудить эту тему и составить план для дальнейшего развития", - сказал посол Ирана.