Эксперты считают, что в законе о местном самоуправлении необходимо уточнить понятия

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Принятый в первом чтении проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления требует доработки, в частности, необходимо уточнить термины и определения, например, само понятие местного самоуправления, считают опрошенные ТАСС эксперты. Кроме того, представители национальных регионов отмечают необходимость учесть в новом документе особенности территорий, где проживают, в том числе, малочисленные народы России.

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ), который призван послужить развитию новых положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Документом вводится одноуровневая система организации самоуправления на местах, устанавливаются полномочия муниципалитетов, а также усиливается ответственность глав муниципальных образований.

По мнению председателя Объединения муниципальных юристов России, доктора юридических наук, профессора Виктор Щепачева, проект закона "неплохо подготовлен", при этом есть ряд замечаний, которые могут быть доработаны в ходе чтений документа в Госдуме. Частности, эксперт обратил внимание на недостаточную проработанность понятийного аппарата законопроекта.

"Нет понятий, что такое муниципальное образование, что такое высшее должностное лицо местного самоуправления, то есть определений, которые необходимы для организации и регулирования общественных отношений, связанных с местным управлением", - сказал Щепачев ТАСС.

Также, по его словам, при дальнейшей работе над законопроектом необходимо предусмотреть "оформление юридической конструкции территориальных органов местного самоуправления, назначаемых главой муниципального округа, которые придут на смену ликвидированным муниципальным образованиям".

Депутаты Заксобрания Нижегородской области уже направили в Госдуму РФ предложения для доработки закона ко второму чтению. Многие из них также касаются понятийного аппарата документа. "Уточнения требует перечень вопросов, относящихся к юрисдикции органов местного самоуправления, которые в проекте закона обозначены как "вопросы местного назначения" или "непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения". Также в законопроекте, по мнению парламентариев, необходимо предусмотреть главу, посвященную терминам, которые будут встречаться в итоговой редакции закона и сформулировать в ней само понятие "местного самоуправления" в РФ в свете организации МСУ в единой системе публичной власти", - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

Учесть особенности территорий

В ряде регионов России отмечают, что новый закон должен учитывать национальные и другие особенности отдельных территорий. Так, в Якутии предложили дополнить пунктом о создании национального муниципального округа.

"Новый закон должен учитывать особенности национальных наслегов (сельских поселений - прим. ТАСС) и районов Якутии, традиции и обычаи малочисленных народов, которые занимаются оленеводством, охотой", - сказала председатель постоянного комитета парламента Якутии по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева. По ее словам, сейчас в регионе насчитывается 70 национальных наслегов и четыре национальных района, где проживают представители коренных малочисленных нардов Севера.

В многонациональном Дагестане готовятся после принятия федерального закона работать над региональным документом, в котором будут учтены особенности республики. "У нас 42 муниципальных района и 10 городских округов. У нас республика сельскохозяйственная, более 50% населения живет на селе. Есть высокогорные села, есть очень малочисленные. Нужно сделать все, чтобы в результате принятия закона, решения принимались с учетом мнения жителей конкретных населенных пунктов", - пояснил заместитель председателя комитета по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Народного Собрания Дагестана 7-го созыва Ильман Алипулатов.