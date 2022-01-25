Захарова заявила, что Times опубликовала фейк про "вооружающихся простых украинцев"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Британская газета The Times опубликовала фотографию вооруженной участницы Сил территориальной обороны (СТО) Украины, выдавая ее за простую гражданку, "готовящуюся на своей киевской кухне отражать российскую угрозу". Об этом написала во вторник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на публикацию The Times, под заголовком которой размещена фотография "простой гражданки Украины" с карабином Z-15 наперевес, готовящейся на своей киевской кухне отражать российскую угрозу". "Марьяна Жагло оказалась простой украинской женщиной из Сил территориальной обороны Украины (это ребрендинг "тербатов"). А обмундирование, которое она раздобыла, британским. Очередная фейковая история про боевиков, из которых западная пропаганда делает антироссийских "борцов за свободу", - отметила Захарова.

1 января 2022 года на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Однако по решению президента их можно привлекать к выполнению других задач. Вступить в СТО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от пола или наличия военного опыта. Учения резервистов проходят в свободное от работы время.