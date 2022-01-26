Лавров выступит в Госдуме с докладом об основных вопросах внешней политики

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в среду на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы с докладом об актуальных вопросах внешней политики России.

Начало встречи запланировано на 12:00 мск. По традиции глава МИД ответит на интересующие депутатов Госдумы вопросы. Примечательно, что встреча с Лавровым будет первым правительственным часом в текущем году, что подчеркивает актуальность обсуждения в Госдуме международной повестки дня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, анонсируя участие Лаврова в правительственном часе, отметила, что ежегодные встречи министра с парламентариями позволяют повысить уровень взаимодействия между исполнительной и законодательной ветвями власти, обменяться мнениями о текущей международной ситуации и наметить пути повышения эффективности реализации внешнеполитического курса России.

Как ожидается, правительственный час с Лавровым будет посвящен широкому спектру вопросов российской внешней политики, однако очевидно, что особое внимание будет уделено кризису в российско-американских отношениях, а также ситуации в диалоге по гарантиям безопасности с США и НАТО. Москва еще в декабре прошлого года выступила с инициативой о заключении с западными партнерами юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности, которые предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. С тех пор стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января в Женеве.

Конкретных договоренностей по итогам консультаций добиться не удалось, однако Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на ее предложения по безопасности, причем сделать это до конца текущей недели. После этого, как ожидается, главы дипведомств двух стран могут провести еще одну встречу.

Однако одновременно ситуация в безопасности осложняется действиями западных партнеров по нагнетанию напряженности вокруг Украины. В частности, появляются заявления об отправке дополнительных сил НАТО в Восточную Европу, о поставке новых партий вооружений для Украины, об угрозах принять "беспрецедентный пакет антироссийских санкций". В Москве в свою очередь заявляют, что не дадут таким образом "похоронить" свои инициативы по безопасности и будут ждать письменной реакции, причем как от США, так и от Североатлантического альянса.