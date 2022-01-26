Посольство РФ: поддержка США дает украинским неонацистам карт-бланш на провокации

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Неонацисты на Украине вместе с политической и материальной поддержкой со стороны Вашингтона получают, по сути, свободу действий в совершении провокаций в Донбассе. Об этом говорится в комментарии посольства России в США, опубликованном во вторник в Facebook.

Как в нем отмечается, пресс-службы Госдепартамента и Пентагона "чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму". "Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине. Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают карт-бланш на провокации и проведение силовых акций в Донбассе", - подчеркнули в посольстве.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил во вторник, что США намерены отправить на Украину новые грузы с военной помощью. Во вторник на Украину прибыла очередная партия вооружений. По информации СМИ, в нее вошли 300 противотанковых комплексов Javelin.