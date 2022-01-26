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Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях ни в каком качестве

Высказывание по действиям на Украине является его личным мнением, отметил глава Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров Елена Афонина/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 26 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что высказывание по действиям на Украине является его личным мнением и он не видит себя на федеральных должностях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Ранее Кадыров сказал, что на месте президента России он давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок.

"Это заявление, повторяюсь, сделано мною как блогером, как обычным человеком. Также говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве - ни в качестве президента, ни в качестве министра и т. д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду", - написал он.

При этом Кадыров отметил, что Россия, как и в случае с терроризмом в Сирии, должна защищать свои интересы.

"Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь. И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как главы Чеченской Республики. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает", - добавил Кадыров.

В декабре прошлого года глава Чечни также сообщал, что при продолжении антироссийской политики Украину могут присоединить к России. Позже он пояснил, что высказал личное мнение - как гражданин, а не как глава региона.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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