Матвиенко: Киев, скорее всего, вынашивает план решить проблему ДНР и ЛНР силовым путем

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нынешняя киевская власть, скорее всего, вынашивает планы силовым методом разрешить ситуацию с Донецкой и Луганской народными республиками.

"Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию", - сказала Матвиенко в среду в ходе открытия весенней сессии верхней палаты парламента.

По ее словам, Запад развязал против России "настоящую информационную войну".