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Матвиенко: Киев, скорее всего, вынашивает план решить проблему ДНР и ЛНР силовым путем

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нынешняя киевская власть, скорее всего, вынашивает планы силовым методом разрешить ситуацию с Донецкой и Луганской народными республиками.

"Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию", - сказала Матвиенко в среду в ходе открытия весенней сессии верхней палаты парламента.

По ее словам, Запад развязал против России "настоящую информационную войну".

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