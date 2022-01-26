Матвиенко: страны СНГ будут защищать безопасность и суверенитет своих партнеров

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Страны СНГ готовы встать на защиту безопасности и суверенитета партнеров в случае угрозы извне. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мне кажется очень символичным, что торжественное заседание, приуроченное к юбилею [Межпарламентской] ассамблеи [СНГ], пройдет именно в Казахстане, в Алма-Ате. Ведь именно там 30 лет назад было подписано соглашение о создании Межпарламентской ассамблеи. На мой взгляд, это как нельзя лучше говорит о незыблемости единства наших стран, о том, что дружба наших народов из года в год становится все прочнее. И если вдруг возникнет угроза извне, то мы нерушимой стеной встанем на защиту безопасности и суверенитета наших партнеров", - сказала спикер Совфеда, открывая весеннюю сессию.

Она добавила, что миротворческая операция ОДКБ, проведенная в Казахстане в начале года, "это наглядно доказала".

По словам Матвиенко, в весеннюю сессию сенаторы продолжат работу по укреплению межпарламентских связей. В частности, запланировано проведение седьмого Межпарламентского форума "Таджикистан - Россия" и девятого Форума регионов России и Белоруссии.

Кроме того, как отметила председатель верхней палаты парламента, в наступившем году активная международная деятельность будет вестись и по линии Межпарламентского союза, АТПФ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ПАСЕ. "Добавлю, что у нас запланирован ряд визитов делегаций Совета Федерации в страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Будет также продолжена важная работа по участию сенаторов в миссиях по наблюдению за выборами в других государствах", - добавила Матвиенко.

"Наши усилия в рамках межпарламентских контактов должны быть сосредоточены на укреплении институтов парламентской дипломатии, на продвижении объединительной позитивной повестки, разъяснении реальной позиции России, в том числе и по вопросам европейской и мировой безопасности. И, конечно, нужно активно бороться с теми мифами и фейками, которые сегодня распространяются о нашей стране", - сказала спикер Совфеда.