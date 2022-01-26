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Лавров заявил о глубоких непозитивных изменениях, происходящих на международной арене

Министр иностранных дел указал, что государства так называемого исторического Запада по-прежнему не готовы принять реалии формирующегося многополярного мира

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глубокие и не совсем позитивные изменения происходят сейчас на международной арене, всю систему лихорадит. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

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"О ситуации на международной арене и наших внешнеполитических задачах и инициативах неоднократно высказывался президент [РФ Владимир Путин]. Все принципиальные акценты он расставил недавно в ходе расширенных заседаний коллегий нашего министерства и министерства обороны, в других своих выступлениях и пресс-конференциях. На международной арене происходят глубокие изменения, причем изменения не совсем позитивные, мягко говоря. Всю систему лихорадит", - сказал он.

Лавров указал, что государства так называемого исторического Запада по-прежнему не готовы принять реалии формирующегося многополярного мира, который должен быть более справедливым и демократичным, чем мир при доминировании одного государства. По его словам, "ведомые Соединенными Штатами западники пытаются противостоять объективному ходу истории, стремятся обеспечить себе односторонние преимущества", не считаясь с интересами других.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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